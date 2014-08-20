Добавить баннер, переверстать блок

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Нужно немного изменить работу элементов сайта. 1С Битрикс. ТЗ прикреплено.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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