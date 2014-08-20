Вывод результатов футбольных игр (json/xml)

Задача следующая:

Осуществить вывод результатов футбольных игр, по аналогии с www.livescore.in/ru/

Livescore не подойдет, т.к. там похоже нельзя использовать свои шаблоны, только выводить код livescore.

Т.е. хочется данные результатов игр подгружать аяксом и показывать в своих красивых html шаблончиках. При этом парсить с других сайтов не хочется, т.к. это печалит их владельцев.

В аттаче схематично показано что должно получится. Количество подробностей о матче (которые подгружаются в появляющемся блоке под матчем, при клике на него) будет зависеть от сервиса, откуда будут тянуться данные.

Если же коротко, то нужно осуществить вывод данных из спец. сервиса. А сервисы найдены следующие:

http://www.footytube.com/openfooty/api_overview.php

http://developer.espn.com/docs/scores#using–the–api

http://www.optasports.com/

Но чтобы понять какой именно подойдет, нужно их посмотреть и потестить на практике. Возможно у вас будут другие идеи по используемой основе.

А возмозможно вы посоветуете свой вариант, но только без парсинга. Т.к. проект не коммерческий, то не хотелось бы иметь дело с платными сервисами предоставления данных. Либо возможно есть какие-то платные, но с приемлемыми ценами.

Если есть какие вопросы - пишите, обсудим.