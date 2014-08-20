Дано - скрипт, взятый с сайта, сделанного на LP generatore с помощью Htrackera. Требуется - сделать что угодно, но чтобы скрипт работал так же, но код был не кривой и при подключении к сайту проблем ...
Добавить категорию товара "новинки"
Задача: нужно вывести отдельно раздел, в котором будут отображаться только товары относящиеся к "новинкам", т.е. что-бы в админке при добавлении можно было поставить галочку в поле "новинка" и товар сам вставал в на нужную страницу. Работа с php самопись http://vswet.ru/catalog/brands/artemide/all/ оценивайте свои силы.
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