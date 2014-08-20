Добавить категорию товара "новинки"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок143 просмотра

Задача: нужно вывести отдельно раздел, в котором будут отображаться только товары относящиеся к "новинкам", т.е. что-бы в админке при добавлении можно было поставить галочку в поле "новинка" и товар сам вставал в на нужную страницу. Работа с php самопись http://vswet.ru/catalog/brands/artemide/all/ оценивайте свои силы.

PHP
11 лет назад
starleyzif
Роман 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров