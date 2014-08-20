Добавить категорию товара "новинки"

Задача: нужно вывести отдельно раздел, в котором будут отображаться только товары относящиеся к "новинкам", т.е. что-бы в админке при добавлении можно было поставить галочку в поле "новинка" и товар сам вставал в на нужную страницу. Работа с php самопись http://vswet.ru/catalog/brands/artemide/all/ оценивайте свои силы.