Работы по сайту на shop-rent

Имеется интернет-магазин besttren.ru

Нужно провести ряд работ над ним, вот список. Также нужно оценить и сказать сроки работ!

1. Сделать хлебные крошки на сайте;

2. Блоки корзины, поиска, “товар недели”, “рейтинг компании”, “подарки”, “способы оплаты” скрыть от индексации в аякс.

3. Ссылки в футтере также скрыть в аякс.

4. В левом меню все ссылки находятся в тегах и . Удалить эти теги вообще, прописать нужный внешний вид через css. Тоже самое касается и нижнего блока ссылок на страницах категорий.

5. На страницах http://besttren.ru/shop.php?cid=230 названия товаров лучше употреблять в

. Т.е. вместо Беговая дорожка EUROFIT Daytona употреблять Беговая дорожка EUROFIT Daytona . Класс прописать в css.

6. На страницах товаров http://besttren.ru/item.php?id=4096, когда по тексту начинается список, он идет в тегах

без

или