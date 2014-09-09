Написать парсер

Требуется написание парсера для сайта http://www.fanpop.com

Общие требования по написанию парсера:

1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3)

2. Должен поддерживать допарсивание по крону.

3. Формат хранения данных - sql

4. Информация должна быть в ячейках.

5. Обязательными столбцами являются id (инкремент, первое поле) и used (пустое поле, последнее)

6. Хранение графических и других файлов локально с разделением по папкам с обязательным хранением пути до файта в БД.

7. заголовки ячеек должны быть интуитивно понятны. Пишем латиницей.

8. Многопоточность, поддержка прокси.

парсер должен парсить как все разделы (Channel), так и отдельно указанные.

На странице нас интересует вкладка images http://take.ms/pvdr2

Нужно парсить:

Тайтл

заголовок

название раздела

название категории

id картинки

Картинка

ключевые слова

рейтинг

И вкладка videos http://take.ms/JxmX5

Нужно парсить:

Тайтл

Название раздела

Название категории

Название видео

код видео, если оно рабочее (если не рабочее, то этот кусок не парсим)

Описание

рейтинг