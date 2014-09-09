При работе сайта soddis.ru (сайт на битриксе) возникают следующие ошибки: 1. Распадается слайдер на составные картинки при переходе из товара в любой похожий товар (блок похожие товары внизу). Например со страницы: »: ...
Написать парсер
Требуется написание парсера для сайта http://www.fanpop.com
Общие требования по написанию парсера:
1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3)
2. Должен поддерживать допарсивание по крону.
3. Формат хранения данных - sql
4. Информация должна быть в ячейках.
5. Обязательными столбцами являются id (инкремент, первое поле) и used (пустое поле, последнее)
6. Хранение графических и других файлов локально с разделением по папкам с обязательным хранением пути до файта в БД.
7. заголовки ячеек должны быть интуитивно понятны. Пишем латиницей.
8. Многопоточность, поддержка прокси.
парсер должен парсить как все разделы (Channel), так и отдельно указанные.
На странице нас интересует вкладка images http://take.ms/pvdr2
Нужно парсить:
Тайтл
заголовок
название раздела
название категории
id картинки
Картинка
ключевые слова
рейтинг
И вкладка videos http://take.ms/JxmX5
Нужно парсить:
Тайтл
Название раздела
Название категории
Название видео
код видео, если оно рабочее (если не рабочее, то этот кусок не парсим)
Описание
рейтинг
Выбранный исполнитель
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