Написать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок212 просмотров

Требуется написание парсера для сайта http://www.fanpop.com

Общие требования по написанию парсера:

1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3)

2. Должен поддерживать допарсивание по крону.

3. Формат хранения данных - sql

4. Информация должна быть в ячейках.

5. Обязательными столбцами являются id (инкремент, первое поле) и used (пустое поле, последнее)

6. Хранение графических и других файлов локально с разделением по папкам с обязательным хранением пути до файта в БД.

7. заголовки ячеек должны быть интуитивно понятны. Пишем латиницей.

8. Многопоточность, поддержка прокси.

парсер должен парсить как все разделы (Channel), так и отдельно указанные.

На странице нас интересует вкладка images http://take.ms/pvdr2

Нужно парсить:

Тайтл

заголовок

название раздела

название категории

id картинки

Картинка

ключевые слова

рейтинг

И вкладка videos http://take.ms/JxmX5

Нужно парсить:

Тайтл

Название раздела

Название категории

Название видео

код видео, если оно рабочее (если не рабочее, то этот кусок не парсим)

Описание

рейтинг

PHPSQL
11 лет назад
dar0vana
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо за сотрудничество! Все сделано грамотно!
Все отлично, рад сотрудничеству.

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kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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