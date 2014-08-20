Задача, которую нужно выполнить сейчас: интеграция с партнерской сетью. Инструкция http://leadtrade.ru/s/xml_faq

Всю информацию предоставим. Возможна связь с техподдержкой leadtrade

За эту работу платим 1500 руб. И далее по 500 руб. за каждую следующую партнерку (их будет еще несколько)

Если вы хороший программист, но не работали с партнерками и не понимаете, что нужно сделать — объясню прям на пальцах) Там все просто и быстро (делается в течение дня).