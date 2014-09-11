Доработка выгрузки/загрузки Битрикс

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Завершен3 заявки117 просмотров

Нужно что-бы при импорте файла Excel в Битрикс, создавался новый товар и все ИД товаров, которые в этой колонке автоматически привязывались к нему.

1. Привязка элементов (комплектующих) к набору. Например, набор спальни афина имеет в виде комплектующих: кровать афина, прикроватную тумбу афина, комод афина, шкаф афина, пуф афина и т.д. (они должны быть к привязаны набору)

2. Привязка элементов к наборам и наборов друг к другу через опцию «из этой коллекции". Например, комод афина должен иметь привязку к набору спальни афина, столовой афина, кабинета афина и т.д. В тоже время спальня афина может иметь «из этой коллекции» столовую афина и кабинет афина.

В Битриксе механизм "комплектующих" и "из этой коллеции" реализован.

Необходимо предусмотреть возможность в дальнейшем загружать не точную цену, а категорию цены. Например, спальня бакокко имеет категорию «от 10000 до 15000 евро», а тумба из этой спальни категорию «500-1000 евро».

11 лет назад
birt
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SOFT-ua
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SOFT-ua
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11 лет назад