Нужен программист для работ по сайту

Задача, которую нужно выполнить сейчас: интеграция с партнерской сетью. Инструкция http://leadtrade.ru/s/xml_faq

Всю информацию предоставим. Возможна связь с техподдержкой leadtrade

За эту работу платим 1500 руб. И далее по 500 руб. за каждую следующую партнерку (их будет еще несколько)

Если вы хороший программист, но не работали с партнерками и не понимаете, что нужно сделать - объясню прям на пальцах ) Там все просто и быстро (делается в течение дня).

Также:

Нужен программист для регулярных (но не слишком частых) работ по сайту.

Требование php+html+mysql+адекватность :)

Ставка 7-12 $ в час в зависимости от сложности (стоимость оговаривается заранее)

Задачи обычно простые: где-то подравнять верстку, простенькие скрипты и т.п. Оплата сдельная, по факту.

Мечтаем найти приятного в общении программиста, доступного для связи в скайпе )

Интернет магазин на джумле. Работа в админке обычно не требуется, только в коде.

Платить нам удобнее на ЯД, Киви, банковские карты.