Нужен PHP программист со знанием WP

Ищу PHP программиста для работы на сайтами ЦМС(WP).

нужен человек на пол ставки т.е. пока работы не очень много но в дальнейшем будем наращивать обороты.

От вас портфолио и жалаемая оплата (в среднем 4 часа в день работать т.е. пол рабочего дня на пол ставки!)

Жду предложений!