Нужен PHP программист со знанием WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок158 просмотров

Ищу PHP программиста для работы на сайтами ЦМС(WP).

нужен человек на пол ставки т.е. пока работы не очень много но в дальнейшем будем наращивать обороты.

От вас портфолио и жалаемая оплата (в среднем 4 часа в день работать т.е. пол рабочего дня на пол ставки!)

Жду предложений!

PHPWordPress
11 лет назад
antonio_86
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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