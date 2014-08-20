Разработать уникальный сервис для сайта

Здравствуйте

Нужен программист для разработки несложного интересного сервиса для проктологического портала (заболевания толстого кишечника). Суть: в сайдбаре выводится изображения с самими употребляемыми типами продуктов, при наведении на них мышкой название продукта подсвечивается и человек, кликнув, может перейти на страницу с описанием этого продукта и того как он влияет на риск развития болезни. Не совсем то но что-то похожее можете увидеть в правом сайдбаре этого сайта http://www.tiensmed.ru/

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Сроки сжатые -1-2 суток, готов адекватно доплатить за срочность.

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