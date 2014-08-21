Нужно установить и настроить плагин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки169 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Суть задачи:

* есть сайт на Wordpress и плагин "Real 3D Flipbook";

* нужно его установить и настроить, потому что у меня результат загрузки картинок просто не отображается на странице.

От вас хотела бы получить:

1) Бюджет, за который возьметесь за мой проект, в РУБЛЯХ

2) Что нужно от меня? И как будет проходить рабочий процесс?

Спасибо, что уделили внимание моему проекту

WordPress
11 лет назад
dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$40
1 день
Я очень довольна работой Александра и нашим сотрудничеством. Во-первых, он действительно разобрался в моем вопросе и предложил 2 варианта его решения. Во-вторых, цена меня более чем устроила, тем более, что ему пришлось покопаться в плагине. В-третьих, очень приятное, уважительное общение - для меня это всегда важно. Обобщая, хочу искренне и честно рекомендовать Александра как ответственного и надежного исполнителя. Если мне понадобятся услуги человека из данной или смежной сферы, я сразу же напишу свой вопрос Александру.
Работать с Иляной очень комфортно! Она очень внимательный и ответственный заказчик. Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Убрать ошибки на сайте (Битрикс)

    При работе сайта soddis.ru (сайт на битриксе) возникают следующие ошибки: 1. Распадается слайдер на составные картинки при переходе из товара в любой похожий товар (блок похожие товары внизу). Например со страницы: »: ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Flip book на jquery + верстка письма рассылки

    Всем привет. Нужно сделать Flip book на jquery, который будет размещен на сайте (как пример http://magazine.yana.com.ua/flip/leto2014/). А также сверстать письмо для рассылки этой презентации партнерам. При этом, верстка письма (текст + ...

    jQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать парсер

    Требуется написание парсера для сайта http://www.fanpop.com Общие требования по написанию парсера: 1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3) 2. Должен поддерживать допарсивание по ...

    PHPSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • [wordpress] сделать замену URL

    Необходимо добавить фильтр меняющий URL при обращении к /index/ делал редирект на /wp-admin/ с передачей строки идущей после /index/ Необходимо сделать внутренними средствами wordpress, минуя .htaccess

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интеграция с партнерской сетью

    $42

    Задача, которую нужно выполнить сейчас: интеграция с партнерской сетью. Инструкция http://leadtrade.ru/s/xml_faq Всю информацию предоставим. Возможна связь с техподдержкой leadtrade За эту работу платим 1500 руб. И далее по 500 руб. за ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка выгрузки/загрузки Битрикс

    Нужно что-бы при импорте файла Excel в Битрикс, создавался новый товар и все ИД товаров, которые в этой колонке автоматически привязывались к нему. 1. Привязка элементов (комплектующих) к набору. Например, набор спальни афина имеет в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа с товарами (prestashop)

    Добрый день! Нужно на сайте (движок prestashop): 1.в админке-товары- количество товара добавить поле "нет на складе" если количество товара меньше нуля.срабатывает это поле 2. сделать все товары на сайте с кол-вом ...

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист для работ по сайту

    $100

    Задача, которую нужно выполнить сейчас: интеграция с партнерской сетью. Инструкция http://leadtrade.ru/s/xml_faq Всю информацию предоставим. Возможна связь с техподдержкой leadtrade За эту работу платим 1500 руб. И далее по 500 руб. за ...

    HTMLJoomlaMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад