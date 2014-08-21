Нужно установить и настроить плагин

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Суть задачи:

* есть сайт на Wordpress и плагин "Real 3D Flipbook";

* нужно его установить и настроить, потому что у меня результат загрузки картинок просто не отображается на странице.

От вас хотела бы получить:

1) Бюджет, за который возьметесь за мой проект, в РУБЛЯХ

2) Что нужно от меня? И как будет проходить рабочий процесс?

Спасибо, что уделили внимание моему проекту