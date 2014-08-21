При работе сайта soddis.ru (сайт на битриксе) возникают следующие ошибки: 1. Распадается слайдер на составные картинки при переходе из товара в любой похожий товар (блок похожие товары внизу). Например со страницы: »: ...
Нужно установить и настроить плагин
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Суть задачи:
* есть сайт на Wordpress и плагин "Real 3D Flipbook";
* нужно его установить и настроить, потому что у меня результат загрузки картинок просто не отображается на странице.
От вас хотела бы получить:
1) Бюджет, за который возьметесь за мой проект, в РУБЛЯХ
2) Что нужно от меня? И как будет проходить рабочий процесс?
Спасибо, что уделили внимание моему проекту
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