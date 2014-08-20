PHP кодер в пятилетним опытом, от визиток до магазинов
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$60
5 баллов
9 лет назад
Бросил работу не доделав
$15
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
3 отзыва(-1)
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга