WwwSerDem

Сергей Демидов WwwSerDem

 
35 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP кодер в пятилетним опытом, от визиток до магазинов
PHP
Отзывы заказчиков
alex_v_ross
Алексей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
5 баллов
9 лет назад
Сгенерировать кнопку звонка
Бросил работу не доделав
22al
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Парсер JSON на JS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
12047
Олег 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Написание JS для работы с cookies
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
3 отзыва(-1)
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга