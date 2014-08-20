Подключение платёжного сервиса ipay.by

Необходимо подключить сервис ipay.by

Сайт на который необходимо подключить установлен на WordPress. Сервис необходимо подключить к одному разделу "Доска объявления", где пользователь создаёт объявление, оплачивает через сервис и после этого только объявление публикуется на сайте. Более подробно в ЛС.

Для обмена данными в режиме on-line между процессинговым центром iPay и поставщиком услуг используются сообщения в формате XML. Сообщения передаются по протоколу HTTP (или HTTPS) методом POST на сервер обработки запросов поставщика услуг. Содержимое сообщения передаётся в параметре с именем XML.

Процесс оплаты покупок в интернет-магазине выглядит следующим образом:

Клиент выбирает товары, которые он хочет купить и формирует корзину заказа. Поставщик услуг присваивает заказу (счету на оплату) уникальный номер. Когда клиент оплачивает заказ, то система iPay выполняет запрос ServiceInfo к поставщику услуг (ПУ), который в ответ возвращает стоимость заказа и, при необходимости, дополнительную информацию о заказе. Полученные данные показываются клиенту.Если клиент согласен с показанными данными и продолжает процедуру оплаты, то система iPay выполняет запрос TransactionStart к поставщику услуг, в случае положительного ответа от поставщика услуг, выполняет авторизацию суммы покупки и сообщает результат выполнения операции поставщику услуг с помощью запроса TransactionResult. Для клиента формируется чек о совершенной операции.

Готового скрипта нет, есть примеры, которые можно использовать для подключения к любому движку. Так как, у любого ПУ есть свои особенности, поэтому готового скрипта быть не может. В этих примерах, есть рабочие куски кода, даже готовые обработчики.

Но сам обработчик запросов Вы должны написать сами, исходя из структуры Вашего сайта и его базы данных

Просьба указывать цену работы, подача исполнителя без цены, рассматриваться не будет