Создание страничного флеш-каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок133 просмотра

Создание страничного каталога с возможностью добавления, редактирования страниц и товаров.

11 лет назад
Exp123
Сергей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$420
14 дней
Прекрасная работа! Все, от подготовки и согласования техзадания до полной готовности каталога к работе, было сделано на отлично. Все замечания учтены и правки внесены. Рекомендую всем.
Доволен сотрудничеством с Сергеем. Всегда на связи, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад