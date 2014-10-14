Exp123

Сергей Exp123

 
44 годаУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$420
10 баллов
9 лет назад
Создание страничного флеш-каталога
Доволен сотрудничеством с Сергеем. Всегда на связи, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Рекомендую!
Прекрасная работа! Все, от подготовки и согласования техзадания до полной готовности каталога к работе, было сделано на отлично. Все замечания учтены и правки внесены. Рекомендую всем.
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