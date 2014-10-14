Небольшой, легкий, информационный сайт для компании оказывающей таможено-брокерские услуги. Предусмотреть возможность ведения форума и консультационной линии. Создание и настройка рекламной компании в Google AdWords и привязка к аналитике. Домен, хостинг и аккаунт в Google AdWords ...
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Создание страничного каталога с возможностью добавления, редактирования страниц и товаров.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$420
10 баллов
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Доволен сотрудничеством с Сергеем. Всегда на связи, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасная работа! Все, от подготовки и согласования техзадания до полной готовности каталога к работе, было сделано на отлично. Все замечания учтены и правки внесены. Рекомендую всем.