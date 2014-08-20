3 задачи. Сайт на Битрикс.

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок178 просмотров

1. Настроить пару свойств у баннера, растянуть его на всю ширину

2. Сделать так, чтобы элементы инфоблока "Новости" подсасывались на слайдер

3. Добавить ссылки в фотогалерею и поправить ошибку с выводом количества фотографий.

Более подробное Т.З. в приложении. Вопросы задавайте в личку. Бюджет оговариваемый. С меня хороший отзыв и другие проекты по Битрикс.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров