3 задачи. Сайт на Битрикс.

1. Настроить пару свойств у баннера, растянуть его на всю ширину

2. Сделать так, чтобы элементы инфоблока "Новости" подсасывались на слайдер

3. Добавить ссылки в фотогалерею и поправить ошибку с выводом количества фотографий.

Более подробное Т.З. в приложении. Вопросы задавайте в личку. Бюджет оговариваемый. С меня хороший отзыв и другие проекты по Битрикс.