Создание страничного каталога с возможностью добавления, редактирования страниц и товаров.
Доработка, поддержка сайта на самописном CMS (PHP)
Добрый день. Вся информация по работе во вложении, перед ответом изучите его, пожалуйста (3 страницы ворда).
Ищу программиста для долгосрочного сотрудничества, здесь только первая партия доработок, их будет больше.
Оставляйте скайп.
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