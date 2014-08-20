Доработка, поддержка сайта на самописном CMS (PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок145 просмотров

Добрый день. Вся информация по работе во вложении, перед ответом изучите его, пожалуйста (3 страницы ворда).

Ищу программиста для долгосрочного сотрудничества, здесь только первая партия доработок, их будет больше.

Оставляйте скайп.

PHP
11 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров