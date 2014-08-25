Создание страничного каталога с возможностью добавления, редактирования страниц и товаров.
Адаптировать сайт с templatemonster.com
Требуется купить, адаптировать и подготовить к размещению сайт с templatemonster.com.
По сути нужно больше убрать, чем добавить.
Все описание в приложенном файле.
Выбранный исполнитель
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