Адаптировать сайт с templatemonster.com

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок220 просмотров

Требуется купить, адаптировать и подготовить к размещению сайт с templatemonster.com.

По сути нужно больше убрать, чем добавить.

Все описание в приложенном файле.

11 лет назад
superjungle
Станислав 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все здорово сделал, недорого, быстро и хорошо. Общаться было приятно. Рекомендую.
Был и буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад