kifiron4ik

Владимир Сивухин kifiron4ik

 
39 летУкраина/Донецк
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Высокое качество, низкие цены, быстрое исполнение.

- 7 лет работаю на PHP

- Большой опыт работы с DataLife Engine (DLE)

- Большой опыт работы с Shop-Script (Webasyst)

CMS

— DataLife Engine (DLE)

- Вёрстка и адаптация макетов,

- Разработка модулей и компонентов любой сложности,

- Доработка существующих модулей,

- Любые правки и дополнения.

— Shop-Script (Webasyst)

- Вёрстка и адаптация макетов,

- Разработка модулей и компонентов любой сложности,

- Доработка существующих модулей,

- Любые правки и дополнения.

— Joomla:

- Вёрстка и адаптация макетов,

- Разработка/доработка модулей и компонентов.

— Wordpress

- Вёрстка и адаптация макетов,

- Разработка/доработка модулей и компонентов.

PHPWordPressJoomlaDLEWebasyst
Отзывы заказчиков
PogorelovD
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
2 балла
9 лет назад
Модуль тестов для DLE
После нескольких переносов сроков сдачи и обещаний, человек пропал. Не рекомендую.
Schiller22
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
9 баллов
9 лет назад
Cкрипт-корзина для DLE 9.7 (без систем оплаты)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
shoemaker_bis
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$420
10 баллов
9 лет назад
Требуется программист DataLife Engine
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
iTop
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Обновить DLE 9.8 до 10.3 и конвертировать в UTF-8
Отличный специалист DLE!!! советую!
Был и буду рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
dark67
Виктор 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
7 баллов
9 лет назад
Перенос сайта с joomla на dle
Всё сделано качественно! Единственно, возникали небольшие перебои со связью, но это уже не вина исполнителя!
Был и буду рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Веб-программирование
7 отзывов(-1)
от $5
от 1 дня
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