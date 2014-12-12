Владимир Сивухин kifiron4ikkifiron4ik
39 летУкраина/Донецк
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Высокое качество, низкие цены, быстрое исполнение.
- 7 лет работаю на PHP
- Большой опыт работы с DataLife Engine (DLE)
- Большой опыт работы с Shop-Script (Webasyst)
CMS
— DataLife Engine (DLE)
- Вёрстка и адаптация макетов,
- Разработка модулей и компонентов любой сложности,
- Доработка существующих модулей,
- Любые правки и дополнения.
— Shop-Script (Webasyst)
- Вёрстка и адаптация макетов,
- Разработка модулей и компонентов любой сложности,
- Доработка существующих модулей,
- Любые правки и дополнения.
— Joomla:
- Вёрстка и адаптация макетов,
- Разработка/доработка модулей и компонентов.
— Wordpress
- Вёрстка и адаптация макетов,
- Разработка/доработка модулей и компонентов.
Отзывы заказчиков
$70
2 балла
9 лет назад
После нескольких переносов сроков сдачи и обещаний, человек пропал. Не рекомендую.
$40
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$420
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
9 баллов
9 лет назад
Отличный специалист DLE!!! советую!
Ответный отзыв
Был и буду рад сотрудничеству!
$35
7 баллов
9 лет назад
Всё сделано качественно! Единственно, возникали небольшие перебои со связью, но это уже не вина исполнителя!
Ответный отзыв
Был и буду рад сотрудничеству!
Веб-программирование
7 отзывов(-1)
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
7 отзывов(-1)
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $70
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга