Необходимо написать простое приложение для Android.

Задача в следующем: нужен клон браузера (скорее всего при помощи элемента WebView) без кнопок, навигации текста и так далее, просто страница на весь экран с вбитым адресом: http://192.168.110.110/monitoring/index.php. Ссылки должны открываться в этом же окне, должен работать JS и т.д., тоесть простой браузер только без разных вкладок, текста.

Описание реализации на WebView http://developer.alexanderklimov.ru/android/mybrowser.php