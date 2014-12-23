Здравствуйте, нужно создать Аналог игры Дурак Онлайн. Пример: https://itunes.apple.com/ru/app/durak-onlajn/id891825663?mt=8 Хотелось бы полный аналог данной игры с измененным дизайном и некоторыми доработками. Указывайте цену и сроки. Т3 имеется
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать простое приложение для Android.
Задача в следующем: нужен клон браузера (скорее всего при помощи элемента WebView) без кнопок, навигации текста и так далее, просто страница на весь экран с вбитым адресом: http://192.168.110.110/monitoring/index.php. Ссылки должны открываться в этом же окне, должен работать JS и т.д., тоесть простой браузер только без разных вкладок, текста.
Описание реализации на WebView http://developer.alexanderklimov.ru/android/mybrowser.php
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