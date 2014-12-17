Создать layout для eclipse ADT (андроид)

$12
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Подготовить layout с 4 кнопками для eclipse ( под андроид). графика имеется.

layout должен корректно отображаться как в портретном, так и в альбомном режиме.

+ консультация по нескольким вопросам, касательно кода:

1. код обработки кнопки

2. вывод в label числа из текстового файла на сервере.

графика: http://www.sendspace.com/file/wxjpz2

9 лет назад
vik996
Виктор 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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