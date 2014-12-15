Программа замера на андроид.

Всем привет необходимо сделать простую и удобную программу для планшета. Занимаюсь электромонтажными работами и при замере каждый раз приходится рисовать вручную план квартиры и расположение розеток и выключателей хотелось бы упростить работу. направление для меня новое так что все вопросы при переписке.

Вообще м план должен делаться как эскиз, для проекта то есть рисуешь линию (стену) вводишь размер и оно пропорционально формирует помещение, и кокой-нить набор значков для розеток и выключателей перетощил подписал размеры и потом все схоронил в пдф или джепег и отправил проектировщику.