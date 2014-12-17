Требуется программа напоминания для андроида

Требуется аппс - не очень сложная напоминалка с настройками. В настройках порядка 6-8 параметров, требуется собрать определенную статистику и выдавать также информацию в табличной форме на основе данных пользователя.

Критично - сроки - 2-3 недели. Полное т з по факту заявки. Расширение проекта и бюджета также возможно по выполнению основной части. Требование к качеству кода - должен быть сопровождаем. Естественно Java для андроид