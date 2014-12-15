Склонировать мобильное приложение на phonegap

$2000
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок189 просмотров
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Добрый день, интересует создание клона мобильного приложения базе фреймворка phonegap.

https://itunes.apple.com/us/app/peak-brain-training/id806223188?mt=8

игры будут немного другие.

структура приложения такая же.

От вас требуется реальный срок и бюджет.

Исполнителей без опыта работы с phonegap не рассматриваем.

Бюджет обсуждается. Интересна ваша аргументация и мы готовы двигаться.

9 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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