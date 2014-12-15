Склонировать мобильное приложение на phonegap

Добрый день. Требуется написать библиотеку-обертку, используя API сервиса. (Для того что бы клиентам не нужно было самостоятельно реализовывать и писать обертку для нашего АПИ). Авторизация по паре хедеров, id+key. Суть проекта: платформа для суппорта внутри приложения в нативном ...