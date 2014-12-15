Поставить код Admob баннера в Android App

Необходимо создать аналог такого приложения под android с добавлением еще одного уровня https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.colors&hl=ru . Подробности буду высылать в ТЗ заинтересовавшимся
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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