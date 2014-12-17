Адаптация нового дизайна и немного кода

Требуется разработчик на Android для сопровождения проекта Помощника Абонента.

- Отличное знание Android

- Отличное владение Eclipse и ADT

- Уверенное владение ООП, шаблонами проектирования

- Знание английского языка на уровне чтения технической документации

- Опыт работы разработчиком от 5 лет

- Опыт работы с Android от 2 лет

- Предоставить примеры проектов

- Профессионализм достаточный для того, чтобы читать тексты программ написанные другими квалифицированными программистами и получать от этого удовольствие, а не выставляеть предложение "написать все с нуля, так как так легче, чем разбираться в чужих текстах".

На первом этапе - срочном - компания передает тексты программ проекта. Проект ведется на нескольких платформах, а не только на Android. Надо быстро разобраться, где что лежит, но программировать почти не надо. Надо работать с нашим дизайнером, адаптировать в готовый проект к дизайну нового заказчика, вставлять нарезки нового дизайна.

Быть готовым для дальнейшего обучения в проекте к поездке в Санкт-Петербург или Ташкент на 2-3 дня за счет нашей компании.

Если сотрудничество в удаленном режим у нас за 1-2 месяца сложится, готовы предоставить эту работу как постоянную.

Срок выполнения данного проекта (адаптация нового дизайна) - 2 недели