Android - разработчик

Требуется аппс - не очень сложная напоминалка с настройками. В настройках порядка 6-8 параметров, требуется собрать определенную статистику и выдавать также информацию в табличной форме на основе данных пользователя. Критично - сроки - 2-3 недели. Полное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Профессиональные требования
- Отличное знание Android
- Отличное владение Eclipse и ADT
- Уверенное владение ООП, шаблонами проектирования
- Знание английского языка на уровне чтения технической документации
- Опыт работы разработчиком от 5 лет
- Опыт работы с Android от 2 лет
- Предоставить примеры проектов
Функциональные обязанности
- Разработка новых приложений и ведение существующих приложений
- Тестирование приложений для разных Андроид-устройств
- Похожие заказы
- $250Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать простое приложение. На главной странице буде 4 поля для данных и кнопка "искать" Когда пользователь нажмет на поиску, приложение должно обратиться через REST к двум сайтам (отдачу данных от сайтов я организую) И отобразить полученый результат. Исполнители ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать плагин для юнити (делаем мобильное приложение ) Сделать нужно сегодняМобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $2000
Добрый день, интересует создание клона мобильного приложения базе фреймворка phonegap. https://itunes.apple.com/us/app/peak-brain-training/id806223188?mt=8 игры будут немного другие. структура приложения такая же. От вас требуется реальный срок и бюджет. Исполнителей без опыта работы с phonegap не рассматриваем. Бюджет обсуждается. Интересна ваша аргументация ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт9 лет назад
Поставить код Admob баннера в Android AppЗакрыт9 лет назад
- $200
Необходимо создать аналог такого приложения под android с добавлением еще одного уровня https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.colors&hl=ru . Подробности буду высылать в ТЗ заинтересовавшимсяМобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всем привет необходимо сделать простую и удобную программу для планшета. Занимаюсь электромонтажными работами и при замере каждый раз приходится рисовать вручную план квартиры и расположение розеток и выключателей хотелось бы упростить работу. направление для ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Документация по ККМ: 1. http://atol.ru/files/dc/697/Rukovodstvo_programmista.pdf. – инструкция программиста. 2. http://www.atol.ru/support/download/ - АТОЛ: Драйвер ККМ Android. Интерфейс изменения параметров уже готов, описан в инструкции. Класс для визуальной настройки свойств драйвера: com.atol.drivers.fptr.settings.SettingsActivity. Алгоритм работы: 1. Из приложения 1С будут вызываться команды, в Android приложении это ...Закрыт9 лет назад
Добрый день. Требуется написать библиотеку-обертку, используя API сервиса. (Для того что бы клиентам не нужно было самостоятельно реализовывать и писать обертку для нашего АПИ). Авторизация по паре хедеров, id+key. Суть проекта: платформа для суппорта внутри приложения в нативном ...Закрыт9 лет назад
- $300
Нужен менеджер проекта. Навыки создания мобильных приложений. В основном работаем на конструкторе, для ускорения процесса. Если нужно сложные приложения, то поиск исполнителей. Постановка задач, постановка ТЗ (заказчики часто тупят в этом вопросе) Принять ТЗ и разместить заказ.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт9 лет назад