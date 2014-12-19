Android - разработчик

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок400 просмотров
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Профессиональные требования

- Отличное знание Android

- Отличное владение Eclipse и ADT

- Уверенное владение ООП, шаблонами проектирования

- Знание английского языка на уровне чтения технической документации

- Опыт работы разработчиком от 5 лет

- Опыт работы с Android от 2 лет

- Предоставить примеры проектов

Функциональные обязанности

- Разработка новых приложений и ведение существующих приложений

- Тестирование приложений для разных Андроид-устройств

Android
9 лет назад
e_olevskiy
53 годаУзбекистан
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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