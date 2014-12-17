Подготовить layout с 4 кнопками для eclipse ( под андроид). графика имеется. layout должен корректно отображаться как в портретном, так и в альбомном режиме. + консультация по нескольким вопросам, касательно кода: 1. код обработки кнопки 2. ...
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MeetMe – это offline-meeting приложение , основанное на сочетании целевого поиска, навигации и ограничениях интернет разговоров, которое стимулирует пользователя подняться из-за компьютера, выйти на улицу и встретить другого заинтересовавшего пользователя в «реальном» мире.
Предлагаем вход в проект всем заинтересовавшимся.
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