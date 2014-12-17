MeetMe

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки111 просмотров
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MeetMe – это offline-meeting приложение , основанное на сочетании целевого поиска, навигации и ограничениях интернет разговоров, которое стимулирует пользователя подняться из-за компьютера, выйти на улицу и встретить другого заинтересовавшего пользователя в «реальном» мире.

Предлагаем вход в проект всем заинтересовавшимся.

9 лет назад
David_Kavazi
Кавази 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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