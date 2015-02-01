Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Мы делаем редизайн сайта dokotask.ru. Дизайн уже готов (см. вложения). Необходимо создать новую тему для WP и наполнить согласно макетам дизайна. Исходники psd и доступ в админку предоставлю. Нужно старые ...
Требуется программист DataLife Engine
Добрый вечер камрады! Нужен программист на DataLife Engine. для постоянных доработок и работ над проектом - информационный портал.
В данный момент стоит задача фильтрации в категориях по параметрам.
Подробности задач при личном общении в скайпе.
Требования к кандидату:
1. Пунктуальность
2. Хорошие навыки программирования
3. Нет страха чужого кода
4. Адекватное ценообразование - приемлема схема работы по часовой оплате.
С уважением.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется выполнить следующие работы с CMS 1C-Битрикс: 1. Обновить 1С-Битрикс, перед этим консультация как установить/продлить лицензию. После обновления лицензии, обновить саму систему. 2. Создать шаблон для 1С-Битрикс на основе адаптивной верстки. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $120
требуеться опытный исполнитель по цмс дле и в вестке и програмираванию на дле от вас требуется : 1.сайт первый даработка шаблона ДЛЕ от sanderart студио. нужно загрузит демо контент(новости,видео) ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! У меня есть небольшие правки на сайт, который стоит на Joomla. Самая ключевая задача - поставить хороший аккуратный слайдер с закругленными краями. Возможно, другой, чуточку меньше, но аккуратный и красивый. ...Завершен11 лет назад
- $7
Сайт likf.ru. Добавить пагинацию, кнопки в статье Поделиться Кнопки соц сетей оставить пока 3 твитер фейсбук вконтакте Цвет меню изменить на зеленый Создать 4 пунктв меню: Главная, Новости, Портфолио, О Нас ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $4000
Требуется граммотный программист или группа разработчиков, для создания крупного сервиса. Бюджет около $4000, на фреймворке. Все подробности при личном общении в скайпе (голосом). Техническое задание, прототип, дизайн и верстка уже ...Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист на друпал для правок по сайту. В перспективе постоянное сотрудничество по другим проектам на различных ЦМС оставляем свой скайп или аську. там я вам расскажу подробнее, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется исправить работу загрузки изображений на сайте http://reality.rusbg.info/ 1. Регистрация 2. Войдите в аккаунт 3. Добавьте объявление. 4. Выбираем файл изображения. 5. Нажимаем "загрузить изображение" 6. ...Завершен11 лет назад
- $70
Тематика сайта – переводы песен Нужна форма регистрации с профайлом пользователя, в котором будет следующее: - фото автора - информация об авторе - возможность отправить сообщение другому пользователю - возможность ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
На существующем онлайн-магазине, CMS - woedpress + woocommerce нужно изменить форму заказа. Свести ее к выпадающему окну с оставлением контактных данныхСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад