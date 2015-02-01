Требуется программист DataLife Engine

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки134 просмотра

Добрый вечер камрады! Нужен программист на DataLife Engine. для постоянных доработок и работ над проектом - информационный портал.

В данный момент стоит задача фильтрации в категориях по параметрам.

Подробности задач при личном общении в скайпе.

Требования к кандидату:

1. Пунктуальность

2. Хорошие навыки программирования

3. Нет страха чужого кода

4. Адекватное ценообразование - приемлема схема работы по часовой оплате.

С уважением.

11 лет назад
shoemaker_bis
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$420
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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