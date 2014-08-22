На существующем онлайн-магазине, CMS - woedpress + woocommerce нужно изменить форму заказа. Свести ее к выпадающему окну с оставлением контактных данных
Форма регистрации на сайте
Тематика сайта – переводы песен
Нужна форма регистрации с профайлом пользователя, в котором будет следующее:
- фото автора
- информация об авторе
- возможность отправить сообщение другому пользователю
- возможность заказа перевода у данного автора (по типу сообщения, но с полями: текст, исполнитель, песня)
- список переводов песен пользователя, которыйдолжен быть структурирован так:
№ /исполнитель/ песня.
Реализовать можно на уже готовом компоненте, модуле.
Сайт на движке joomla.
Стоимость за проект 2500
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! В приложении текстовый файл с задачей. Сроки как можно оперативнее. Заранее спасибо.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Натянуть вертску на shop script 5 В заявках оставляйте свой скайпСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт - mfo-golden-time.ru Нужно его клонировать, изменив дизайн и символику (дизайн там шаблонный). И немного помочь мне разобраться с его настройкой. Хостинг у них одинаков (площадка, тариф), т.е. - скопировать с ...Завершен11 лет назад
Добрый день, у меня на сайте produkti-pchelovodstva.ru установлен калькулятор доставки Edost, мне требуется внести правки на странице оформления заказа: 1. Поменять поля местами 2. Сделать по этапное отображение, т.е. когда посетитель ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен хороший специалист для разработки сайта на Word Press. Макеты дизайна сейчас до согласовываются. Во вложении главная страница которая потерпит возможно небольшие изменения. Проект несколько не стандартный. Будет необходимо реализовать регистрацию и ...Завершен11 лет назад
Необходимо будет сверстать макет дизайна, примерное из 5-6 страниц и натянуть на CMS Битрикс, создать необходимые инфоблоки, настроить формы и области. На сайте будет видео на фоне, есть исходник, необходимо будет его оптимизировать под ...Завершен11 лет назад
Нужны цена и сроки . ПСД вот: https://yadi.sk/i/GNg-q61QZBMET https://yadi.sk/i/eCRP06PzZBMEP Основной момент - это калькулятор https://yadi.sk/d/GYLAdXkYZDiVs тут еще дополнение: полотно - прайс на пленку ...Завершен11 лет назад
- $300
Доработка шаблона для 1С-Битрикс, на основе сверстанных страниц. Доработать то, что уже есть, плюс перенести сверстанные страницы. Работа ведется сначала на тестовом сервере, потом будет необходимо перенести на боевой. Срок до 29 августа.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад