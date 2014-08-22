Форма регистрации на сайте

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки168 просмотров

Тематика сайта – переводы песен

Нужна форма регистрации с профайлом пользователя, в котором будет следующее:

- фото автора

- информация об авторе

- возможность отправить сообщение другому пользователю

- возможность заказа перевода у данного автора (по типу сообщения, но с полями: текст, исполнитель, песня)

- список переводов песен пользователя, которыйдолжен быть структурирован так:

№ /исполнитель/ песня.

Реализовать можно на уже готовом компоненте, модуле.

Сайт на движке joomla.

Стоимость за проект 2500

Joomla
11 лет назад
mDeana
Диана 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров