Сделать правки на сайте на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки153 просмотра

Добрый вечер!

В приложении текстовый файл с задачей.

Сроки как можно оперативнее.

Заранее спасибо.

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров