Здравствуйте, нужно сделать следующее: 1. Переделать функционал фильтров магазина на движке Imagecms. ...
Исполнитель для работы с сайтом на Bitrix
На сайте надо регулярно делать некоторые доделки и усовершенствования согласно ТЗ.
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