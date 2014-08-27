Исполнитель для работы с сайтом на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок147 просмотров

На сайте надо регулярно делать некоторые доделки и усовершенствования согласно ТЗ.

11 лет назад
StarCor
Михаил 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Onsen
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Сотрудничеством полностью доволен. Все сделано в срок, без напрягов и с нужными уточнениями. Буду обращаться.
Четкая постановка задачи и быстрая оплата работы. Сотрудничеством доволен)

Заявки фрилансеров

Onsen
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад