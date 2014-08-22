Нужно доработать Image CMS

Здравствуйте, нужно сделать следующее:

1. Переделать функционал фильтров магазина на движке Imagecms.

Важно что б функциональность выбора фильтров остался такой как есть ( вкратце что б ты сначало выбирал что надо а потом фильтровал).

При выборе бренда – надо в ручную задавать СЕО текст тайтл дискрипшн и Н1.

После того как выбран 1 бренд – остальные закрыть тегом nofollow.

Пример

storgom.com.ua/shop/categ...

storgom.com.ua/shop/categ...

Так же эти странички с 1 брендом должны отдаваться в sitemap.

При выборе 2-ух брендов СЕО текст и Н1 был основной категории – в Тайтле (После названия категории через кому перечислялись). А так же прописал

Пример тайтла основной категории и при выбори более 2-ух брендов:

Перфораторы. Купить перфоратор. Узнать цену в Киеве, доставка по всей Украине – Интернет магазин сторгом – тайтл основной

Перфораторы AEG, BLACK&DECKER. Купить перфоратор. Узнать цену в Киеве, доставка по всей Украине – Интернет магазин сторгом – тайтл основной если ты выбрал 2 производителя.

Пример

storgom.com.ua/shop/categ...

storgom.com.ua/shop/categ...

Это что касается брендов ( производителей)

2. По поводу свойств

Все свойства изначально закрыты тегом noindex. Но добавить возможность (задается в ручную) отдельным свойствам тоже создавать отдельные странички и функционал этих свойств по факту оставался такой же как и брендов

При выборе 1 свойства – надо где то задавать СЕО текст тайтл дискрипшн и Н1.

После того как выбрано 1 свойство – остальные (с этого блока) закрыть тегом nofollow.

При выборе 2-ух свойств СЕО текст и Н1 был основной категории – в Тайтле (После названия категории добавить имя свойства и через кому перечислялись). А так же прописал

Пример тайтла основной категории и при выбори более 2-ух свойств:

Перфораторы. Купить перфоратор. Узнать цену в Киеве, доставка по всей Украине – Интернет магазин Сторгом – тайтл основной

Перфораторы (Мощность: до 600 Вт; от 600 до 800 Вт, Диаметр сверления: до 25 мм). Купить перфоратор. Узнать цену в Киеве, доставка по всей Украине – Интернет магазин Сторгом.

Вкратце нам надо создавать отдельные посадочные странички которые отдаются в инедкс для гугла и прочих поисковых систем по поисковым запросам – купить культиватор Бош, купить культиватор макита и в таком духе. А так же что б не создавать 2 категории – бензиновые культиваторы и сетевые, надо тоже самое сделать со свойствами.

При написании поискового запроса – купить бензиновые культиваторы – была страничка культиваторов с выбранным фильтром тип двигателя «бензиновый»

Жду ваших предложений по срокам и ценам