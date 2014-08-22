Правки на сайте Joomla - добавить фото, меню...

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок186 просмотров

Для сайта unona.kz cms joomla.

Поменять 7 фото.

Создать вкладки меню выподающий список

-Услуги (создать меню-материал, добавить все услуги списком, в новый материал, они на главной, аккуратно в два столбика)

--Акции (перенести, уже есть)

--Объявления (добавить и создать категорию)

Создать кнопку заказа купона, чтобы он приходил на ящик (с возможностью распечатать с почты ) заказчику и в центр по примеруmedicalpark.kz

Фото отдельно отправлю.

Прошу, сообщить сроки и стоимость.

Joomla
11 лет назад
ahrefa
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$15
1 день
+
ОK.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад