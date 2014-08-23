Друзья, нужен программист для плотной работы с сайтом на Worpdress Multisite (на данный момент два сайта на поддоменах с общим аккаунтом). Первый сайт — это закрытый клуб. Основа сайта — плагин BuddyPress. ...
Вывод товара в колонку Wordpress
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Делается не большой интернет-магазин на WP с использованием темы Circolare. В шаблоне имеется возможность вывода товара в колонку (grid) и строку (list). При включении опции grid, весь товар выводится в один ряд, т.е. не разбивается на колонки. Нужно сделать что бы товар выводился в три колонки.
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