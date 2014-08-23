Вывод товара в колонку Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки157 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Делается не большой интернет-магазин на WP с использованием темы Circolare. В шаблоне имеется возможность вывода товара в колонку (grid) и строку (list). При включении опции grid, весь товар выводится в один ряд, т.е. не разбивается на колонки. Нужно сделать что бы товар выводился в три колонки.

WordPress
11 лет назад
Semm
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад