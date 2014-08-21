Настройки в PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка116 просмотров

Впервые начал работать с магазином PrestaShop (1.5.4.1), не получается исправить стоимость продукции.

На закладку «цена» в админке не переходит, при попытке импорта - выдает ошибку «доступ запрещен».

Гуглил на русском и на английском - безрезультатно. Кто сталкивался или готов столкнуться за скромное вознаграждение!?

PrestaShop
11 лет назад
creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров