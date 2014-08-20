На сайте постоянно появляются левые статьи. Не понятно откуда берутся. Менял пароли - не помогает. Кто сможет помочь. Цена вопроса обсуждаема.
Программная часть для сайта женской одежды
Добрый день.
Нужно сделать программную часть (WordPress или Joomla) для сайта женской одежды.
Нужна только верстка дизайна и настройка программной части под нужды заказчика (дизайн ещё в процессе).
Подробное описание и адрес текущего сайта в прикрепленном файле.
Жду от вас предложений. Просьба писать только в проект. Отвечу всем заинтересовавшим меня исполнителям.
Спасибо.
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