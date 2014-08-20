Программная часть для сайта женской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт16 заявок291 просмотр

Добрый день.

Нужно сделать программную часть (WordPress или Joomla) для сайта женской одежды.

Нужна только верстка дизайна и настройка программной части под нужды заказчика (дизайн ещё в процессе).

Подробное описание и адрес текущего сайта в прикрепленном файле.

Жду от вас предложений. Просьба писать только в проект. Отвечу всем заинтересовавшим меня исполнителям.

Спасибо.

JoomlaWordPress
11 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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