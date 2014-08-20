Необходимо нарисовать дизайн главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки85 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн главной страницы.

Подробности обьясню.

Плачу 3.000 рублей.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров