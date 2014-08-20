Поправить формы RSForm! Pro

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки101 просмотр

Поправить работу компонента RSForm! Pro, поправить ссылки и названия созданных форм.

Немного изменить названия кнопок.

11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров