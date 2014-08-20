Доработка сайта. Yii, php, mysql

Добрый день.

Есть проект который не закончил предыдущий программист, он был вынужден оставить проект. На 3\5 законченный. Как обычно, чем ближе к концу тем больше мелочей возникает. С серверной стороны использовалось php, mysql, yii framework. По моей оценки сверхсложного ничего нет, но работы много.

Ищем именно тех кто будет делать, кто будет создавать код, посредников, очень прошу не писать нам.

Верстка на 90% натянута, однако находятся новые баги в верстке, создаются новые малые но обязательные страницы, окна. Их необходимо будет верстать вам. Править баги в вёрстке то же вам.

На счет оплаты — поскольку я уже много денег вложил предоплатой, предоплаты дальше выплачивать я не имею возможности, значит вся оплата — по окончанию проекта одним платежом. Это можно сделать на доверии либо через СБС. Проект был разбит на 3 этапа, программист сделал 2. Но сдавать вам все три, проект целиком.

Бюджет на завершение 2-3$к, проект надо завершить до конца. Ссылка на сам проект http://bloknot.webstyle.ru/index.php предоплат больше не будет только безопасная сделка.

Макеты можно посмотреть тут https://www.dropbox.com/sh/x5tf6aq4ck40ll2/hxs5twuNWt

Тезисное ТЗ лежит тут https://docs.google.com/document/d/1Lg1vw0-o8QPmfPm_XDCS5uVEtGPLSqIpi6p8qK6s1ec/edit

Многое уже сделано, костяк есть, но там ещё работать и работать. Описание некоторых вещей которые уже сделаны https://docs.google.com/document/d/1tMnynB2aO3-jUkbuUxi9TU27KAHKiBH1LUD1UVA9kxg/edit

Жду ваших предложений\вопросов

мои данные в профайле, скайп, телефон реальные.