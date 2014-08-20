Доработка на OpenCart

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kirillovknives.ru на opencart

1. Необходимо при добавлении товара в корзину отображать информационную страницу с данными о товаре и ссылками "Перейти в корзину" и "Продолжить покупки"

На примере юлмарта: http://www.ulmart.ru/goods/803835 Кликаем "Купить" и попадаем на эта страницу^

http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/08/f1c9db221ce1fa25da222951f7601cbf.png

2. Внизу, в блоке "Ваша корзина" отображать кол-во товаров в ней иконкой или текстом