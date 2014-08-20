Виджеты для InstantCMS 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка73 просмотра

Нужен специалист в написании несложных виджетов для InstantCMS 2.0+. Подробности при личном общении. Рассмотрю все предложения.

11 лет назад
shustrov
Сашко 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров