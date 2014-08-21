Необходимо нарисовать дизайн главной страницы. Подробности обьясню. Плачу 3.000 рублей.
Ищется специалист по джумле/виртумарт
Есть ряд наших магазинов, например ao96.ru. Нужно сделать будет сайт, который будет аккумулировать такие сайты, т.е. будет представлять товары со всех них. При этом в каждой категории будут такие же фильтры, как на сайтах донорах. В дальнейшем так же нужно будет периодически обслуживать наши сайты (что-то изменить, добавить и т.д.), поэтому в них нужно изначально полностью разобраться.
Человек нужен ответственный, который внезапно не пропадает. Оплата поэтапно, проблем с оплатой нет, от вас главное ответственность и хорошее знание движка для написания своих модулей и редактирования старых.
Заявки фрилансеров
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