Virtuemart 2.5-ограничение по производителям

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка92 просмотра

Сделать ограничение по производителям, что бы в корзину нельзя было добавить товары разных производителей.

Какой первый товар добавили - такие последующие по производителю и должны быть, в противном случае появляется

уведомление о невозможности добавления.

11 лет назад
Flash-Lancer
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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