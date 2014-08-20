Есть ряд наших магазинов, например ao96.ru. Нужно сделать будет сайт, который будет аккумулировать такие сайты, т.е. будет представлять товары со всех них. При этом в каждой категории будут такие же фильтры, как на сайтах донорах. ...
Virtuemart 2.5-ограничение по производителям
Сделать ограничение по производителям, что бы в корзину нельзя было добавить товары разных производителей.
Какой первый товар добавили - такие последующие по производителю и должны быть, в противном случае появляется
уведомление о невозможности добавления.
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