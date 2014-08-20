Небольшая правка в сайте на вордпрессе

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Закрыт4 заявки111 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт на 2-х языках, на вордпрессе

Страница контактов сделана в шаблоне и соответственно в обоих языках она одинакова

Нужно сделать ее на двух языках как и остальные страницы с возможностью нормального редактирования, не ковыряясь в шаблоне

WordPress
11 лет назад
dedovdm
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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