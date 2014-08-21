Добрый день. Нужно сделать программную часть (WordPress или Joomla) для сайта женской одежды. Нужна только верстка дизайна и настройка программной части под нужды заказчика (дизайн ещё в процессе). Подробное описание ...
Настроить сервер
1. настроить апач для двух доменных имен
2. указать полный путь на сервере для папок с расположением файлов этих сайтов.
3. установить mercurial
4. создать пользователя с паролем для работы с mercurial
5. предоставить мне логин/пароль для подключения к mercurial
6. предоставить мне логин/пароль для доступа в панель и по ftp
7. создать две базы данных (по названию сайта) + доступы
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