Настроить сервер

1. настроить апач для двух доменных имен

2. указать полный путь на сервере для папок с расположением файлов этих сайтов.

3. установить mercurial

4. создать пользователя с паролем для работы с mercurial

5. предоставить мне логин/пароль для подключения к mercurial

6. предоставить мне логин/пароль для доступа в панель и по ftp

7. создать две базы данных (по названию сайта) + доступы