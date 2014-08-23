Внести правки в сайт на DLE

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Завершен6 заявок184 просмотра

Сайт и ТЗ в приложении, писать цену и сроки

DLE
11 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо огромное за понимание что нам было нужно, а также за оперативность и профессионализм. Обратимся еще)
Всегда пожалуйста!) Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад