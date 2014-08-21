Правки на Drupal сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок133 просмотра

Нужен человек, который поможет сделать несколько правок на сайте Drupal (настройки блоков и т.д.)

Drupal
11 лет назад
creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров