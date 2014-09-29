Натянуть вёрстку на wordpress

Выпадающее меню сверху. В выпадающем окне открывается список его подразделов, при наведии курсора мышью.

Меню слева. Подразделы открываются при переходе в соотв. раздел. (2 уровня, т.е. раздел и подраздел).

Дополнительное меню (в подвале)

Форма "УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ РАБОТ" отправка на е-майл.

Форма Заказ звонка - сделать "модальное окно" (lightbox и вроде того - в макете нет)

"Новости" - управление из админки.

Поиск по сайту

Редактируемые контакты; в шапке и подвале сайта контакты должны редактироваться из админки, а также нужна возможность разместить счётчики в футере под копирайтом (отдельное поле).

Фотогалерея (для примера заполнить, "на свой вкус" - сетка из миниатюр и большое фото открывается по клику в "лайтбоксе")

Карта сайта (отображать всю структуру сайта)

Поля title, description, keywords. (плагин seo by yoast)