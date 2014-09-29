Нужен человек, который поможет сделать несколько правок на сайте Drupal (настройки блоков и т.д.)
Натянуть вёрстку на wordpress
Выпадающее меню сверху. В выпадающем окне открывается список его подразделов, при наведии курсора мышью.
Меню слева. Подразделы открываются при переходе в соотв. раздел. (2 уровня, т.е. раздел и подраздел).
Дополнительное меню (в подвале)
Форма "УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ РАБОТ" отправка на е-майл.
Форма Заказ звонка - сделать "модальное окно" (lightbox и вроде того - в макете нет)
"Новости" - управление из админки.
Поиск по сайту
Редактируемые контакты; в шапке и подвале сайта контакты должны редактироваться из админки, а также нужна возможность разместить счётчики в футере под копирайтом (отдельное поле).
Фотогалерея (для примера заполнить, "на свой вкус" - сетка из миниатюр и большое фото открывается по клику в "лайтбоксе")
Карта сайта (отображать всю структуру сайта)
Поля title, description, keywords. (плагин seo by yoast)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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