Есть сайт - доска объявлений, состоящий из нескольких разделов: http://avto.dialogpress.ru/ http://rabota.dialogpress.ru/ http://uslugi.dialogpress.ru/ На сайте объявлений есть несколько платных услуг. Так за деньги можно: Сделать ...
Web-программист, Drupal developer (Друпал)
Требования:
- опыт работы в web-программировании от 2-х лет (HTML/XHTML/HTML5, CSS, JS, CMS Drupal, знание других CMS (Wordpress, DLE- приветсвуется );
- опыт создание сайта с 0 (после получения дизайна и верстки);
- опыт проектирования баз данных,MySQL;
- знание Python - приветствуется;
- желание работать и развиваться;
Условия работы:
-молодой, дружный, креативный коллектив;
-конкурентноспособная зароботная плата;
-работа над интересными проектами;
-полный 8 часовой рабочий день с Пн - Пт.;
Обязанности:
- разработка новых и оптимизация существующих сервисов сайта (у нас 6 сайтов различной тематики);
- перенос проектов на одну cms (разработать копию сайта и перенести данные и структуру).
Заявки фрилансеров
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