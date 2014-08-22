Web-программист, Drupal developer (Друпал)

Требования:

- опыт работы в web-программировании от 2-х лет (HTML/XHTML/HTML5, CSS, JS, CMS Drupal, знание других CMS (Wordpress, DLE- приветсвуется );

- опыт создание сайта с 0 (после получения дизайна и верстки);

- опыт проектирования баз данных,MySQL;

- знание Python - приветствуется;

- желание работать и развиваться;

Условия работы:

-молодой, дружный, креативный коллектив;

-конкурентноспособная зароботная плата;

-работа над интересными проектами;

-полный 8 часовой рабочий день с Пн - Пт.;

Обязанности:

- разработка новых и оптимизация существующих сервисов сайта (у нас 6 сайтов различной тематики);

- перенос проектов на одну cms (разработать копию сайта и перенести данные и структуру).